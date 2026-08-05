Admisión escolar 2027 inicia sus postulaciones: Revisa el paso a paso y hasta cuándo realizar el trámite

Desde la página oficial precisaron que el proceso no es por orden de llegada, por lo que hay tiempo para seleccionar los colegios con calma.

Ya se encuentra disponible un importante proceso que esperan todos los años los padres, como lo es la admisión escolar, que es el mecanismo oficial para postular a establecimientos públicos y particulares subvencionados.

El periodo estará vigente durante casi todo el mes de agosto, ya que inició este martes 4 y finalizará el jueves 27 hasta las 14:00 horas.

Desde la página oficial detallaron que el proceso no es por orden de llegada, por lo que hay tiempo para seleccionar los colegios con calma.

Cabe señalar que se puede postular a todos los establecimientos educacionales que quieras, ya que no existe un límite máximo. “Mientras más colegios agregues a tu listado de preferencias, mayores serán tus posibilidades de ser asignado en un nuevo colegio”, se indicó.





El paso a paso para postular

Infórmate antes de postular

Dedica tiempo a conocer los establecimientos educacionales que podrían ser una buena alternativa para tu postulante. A través de la vitrina de Admisión Escolar podrás revisar su proyecto educativo, la modalidad de enseñanza, la jornada escolar, las actividades que ofrecen y otros aspectos que sean relevantes para tu familia.

Al momento de postular recuerda ordenar los colegios por preferencia

Tras agregar los establecimientos educacionales a los que postularás, recuerda que debes ordenar el listado según tus preferencias, dejando en primer lugar el colegio que más te interesa, luego el segundo y así sucesivamente. El sistema siempre intentará asignarte la opción ubicada más arriba en tu listado para la que existan vacantes disponibles según las reglas de asignación. Postula en Admisión Escolar solo si lo necesitas Recuerda que, si tu postulante es asignado a un nuevo establecimiento a través de la plataforma, perderá el cupo en su establecimiento actual. Esto ocurrirá independientemente de que aceptes o rechaces la asignación. Si rechazas el resultado, tu postulante quedará sin establecimiento asignado y deberás volver a postular durante el Periodo Complementario de postulación.