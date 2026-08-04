“Ustedes están mal”: Naya Fácil arremetió contra seguidores tras evaluar dejar las redes sociales por críticas

“Ya no soy esa Naya, supérenlo porque hasta yo lo superé ¿Qué buscan ustedes?”, dijo Naya, tras criticar que se hable constantemente sobre su pasado en redes sociales.

Este martes, Naya Fácil se defendió de las críticas y arremetió contra sus seguidores, tras admitir que está considerando retirarse para siempre de las redes sociales.

Aunque la influencer ya había hablado de esto en otras ocasiones, admitió estar “colapsada” mentalmente por las polémicas que ha protagonizado en el último tiempo.

¿Qué dijo Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya señaló: “¿Dejo las redes sociales? Esta es una pregunta que me he hecho mucho últimamente, pero después digo: ¿Por qué tengo que dejar las redes sociales?”.

En esa misma línea, cuestionó: “¿Por qué? Si yo no soy la que vive con odio (…) Yo no soy una mala persona”.

La influencer aseguró que ya tiene su casa propia, un vehículo y estabilidad económica, por lo que se cuestiona si debería disfrutar su vida en privado: “Lo que la gente no sabe, no lo puede dañar”.





“Yo no soy una blanca paloma, es verdad, pero desde que comencé a tener mis logros, la gente vuelve siempre a mi pasado, más que yo (…) y el internet no borra”, señaló la joven.

Naya se refirió a una serie de rumores que se han viralizado últimamente y admitió: “Yo sé lo que hablan de mí (…) Yo no he hecho nada de lo que dicen”.

La influencer confesó que ya no tiene la intención de aclarar rumores por redes sociales, pero sí está evaluando la posibilidad de comenzar a demandar a quienes los inicien o los viralicen sin pruebas.

Para ejemplificar, Naya se sinceró y comentó que hace años terminó hospitalizada debido al odio que recibía en redes sociales: “Decían cosas de mí que no eran (…) Llegaron a inventar pantallazos míos diciendo atrocidades”.

Al respecto, la influencer arremetió contra estas personas: “Yo sé que yo no estoy mal; los haters, la gente que tira odio, la gente que habla comentarios de mí (…) Ustedes están mal”.

“No entiendo cuál es el problema de mejorar, ¿querían que me quedara en ese mundo? (…) Ya no soy esa Naya, supérenlo porque hasta yo lo superé ¿Qué buscan ustedes?”, cerró.

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