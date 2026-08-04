“No estoy dispuesta…”: La reacción de Evelyn Matthei a propuesta de Republicanos para privatizar Codelco

La exalcaldesa de Providencia calificó como un “voladero de luces” la idea del Partido Republicano y que el gobierno ya descartó. “Eso fue para decir somos más de derecha que los libertarios”, añadió la otrora candidata presidencial.

Evelyn Matthei reaccionó a la propuesta que surgió del Partido Republicano de privatizar Codelco (Corporación Nacional del Cobre) y la calificó como un “voladero de luces”.

En entrevista con Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio en el podcast Animales Políticos, la ex candidata presidencial le bajó el perfil a la iniciativa señalando que “no estoy dispuesta en gastar ni un minuto en un voladero de luces”.

“Eso fue para decir ‘somos más de derecha que los libertarios’. No tiene asidero”, añadió la también otrora alcaldesa de Providencia.

Matthei también argumentó que “el mismo gobierno dijo que no estaba en la mira, que a lo mejor van a vender algunos activos que no son necesarios en este minuto, pero nadie está hablando de vender Codelco”.





La reflexión de la exministra del primer gobierno de Sebastián Piñera surge luego de que el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, planteara a La Tercera la intención de que se discuta la posibilidad de privatizar la cuprífera.

“Lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”, declaró el líder republicano.

Esto fue expuesto luego que el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, diera a conocer que Codelco arrastra una deuda de US$ 25.000 millones.

“Hay una crisis respecto de la imagen de Codelco y hay una crisis respecto a los resultados. Los resultados económicos de Codelco son francamente débiles y muy inferiores a los que debería tener”, sostuvo el sucesor de Máximo Pacheco.

Entrevista completa a Evelyn Matthei