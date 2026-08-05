Conmoción en México por asesinato de influencer: Transmitía en vivo y lo acribillaron desde una moto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó al crimen y señaló que las autoridades “están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa”.

Un espeluznante asesinato remece a México y dio la vuelta al mundo debido a las circunstancias en que ocurrió: un influencer de ese país fue asesinado mientras hacía una transmisión en directo junto a dos amigos en Sinaloa.

El episodio ocurrió la noche del martes, cuando César Gastélum transmitía en vivo en la plataforma de streaming Kick, junto frente a un restaurante de comida rápida en la ciudad de Culiacán.

Ubicados también a solo a unos metros de la Fiscalía General del estado, los tres realizaban un reto para redes sociales vestidos totalmente de naranjo, mientras uno de ellos grababa la dinámica que, pretendía, sacar risas entre sus miles de seguidores

Sin embargo, mientras hacían bromas y reían ante las cámaras, todo se tiñó de negro cuando una motocicleta pasó por delante del grupo, lo que de inmediato encendió las alarmas.

“La moto, la moto… me sentí bien mal”, se oyó decir a uno de ellos. “Esos chavales me dan miedo”, respondió otro. Apenas unos segundos después, la misma motocicleta regresó pero con dos hombres.

“¡No, no, no!”, gritó uno de los jovenes, quien no pudo evitar que el conductor sacara el arma y disparara directamente contra Gastélum, quien contaba con una comunidad de más de 600 mil seguidores en su plataforma.

Presidenta de México se refirió al asesinato

Tras el macabro asesinato, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó mediante su cuenta de X que trabajan con la Fiscalía General de Sinaloa para esclarecer el caso y encontrar a los responsables.

“Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo“, señaló el organismo.

La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló este miércoles que las autoridades “están haciendo toda la investigación para detener a los responsables y toda la investigación de cuál es la causa por la que se da este lamentable homicidio”.

“Vamos a esperar toda la información. Evidentemente tienen que detenerse a los autores materiales y al autor intelectual“, manifestó también la jefa de Gobierno.