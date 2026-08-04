Femicidio de influencer mexicana sería por encargo de su pareja: Es el hijo de conocido narcotraficante

Las autoridades mexicanas buscan a Francisco “N”, hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “El R1”, líder de una de las células del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, señaló que el crimen de la influencer Valeria Márquez habría sido por encargo de su pareja.

La influencer habría mantenido una relación sentimental con Francisco “N”, hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como “El R1”, líder de una de las células del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hijo del R1 habría ordenado crimen de Valeria Márquez

Al respecto, Ramón fue detenido por las autoridades tras ser acusado de planificar el asesinato del alcalde y exparlamentario, Carlos Manzo.

Fue así como el secretario García Harfuch expuso: “Se tiene información de que el hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria“.

En esa misma línea, agregó: “Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica que el hijo le pide a su papá, el R1, que cometan el feminicidio”.





Hasta el momento, las autoridades mexicanas no cuentan con antecedentes que indiquen que Francisco “N” trabajaba para el cártel y permanece como objetivo de búsqueda activo, puesto que está prófugo.

A más de un año, el crimen de Valeria Márquez sigue sin ser resuelto. La joven fue asesinada en una transmisión en vivo en sus redes sociales, tras manifestar en múltiples ocasiones que pensaba que querían matarla.

La reactivación de la investigación se dio tras la detención del R1 por el asesinato de Carlos Manzo en noviembre de 2025, lo que condujo a un cruce de información.

Como resultado de estas diligencias se dio con un segundo detenido, Iván Martín N., quien sería el presunto coautor material, figurando como vigilante en la escena y escolta de quien efectúa los disparos.

Finalmente, mientras las autoridades buscan al hijo del R1, en redes sociales se han filtrado fotografías de Valeria con quien sería este hombre y, además, extractos de transmisiones en vivo donde ella conversaría con él.