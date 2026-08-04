María Gracia Omegna reapareció en redes tras polémicas de su hermano: Desató ola de reacciones

Hasta ahora, la actriz se había mantenido alejada de las publicaciones en Instagram y su única actividad visible había sido reaccionar con algunos “me gusta” a mensajes de apoyo de seguidores que la defendían en medio de la controversia.

María Gracia Omegna volvió a publicar en redes sociales luego de varios días de silencio marcados por la controversia que protagonizó su hermano, Ítalo Omegna, a raíz de una serie de comentarios que generaron fuertes críticas.

Hasta ahora, la actriz se había mantenido alejada de las publicaciones en Instagram y su única actividad visible había sido reaccionar con algunos “me gusta” a mensajes de apoyo de seguidores que la defendían en medio de la polémica.

Sin embargo, durante las últimas horas reapareció con una publicación dedicada a su hija Anka, fruto de su relación con el actor Gonzalo Valenzuela.

En el registro compartió varias fotografías de una jornada de trekking y escribió: “Anka hoy logró su primer Manquehuito”.

Las reacciones al post de María Gracia Omegna

La publicación rápidamente se llenó de comentarios positivos de seguidores y figuras del mundo del espectáculo, quienes felicitaron a la actriz y a su hija por el logro.

Entre quienes reaccionaron aparecieron actores como Emilio Edwards y Daniela Ramírez, además de cientos de usuarios que aprovecharon la instancia para enviar mensajes de cariño a la intérprete.

“Muy lindas las dos”, “a seguir sumando aventuras juntas”, “éxito para ti y tu princesa” y “dos hermanos como el agua y el aceite”, fueron parte de los comentarios.





La polémica que involucró a Ítalo Omegna

La reaparición de María Gracia Omegna ocurre días después de que se viralizara un video protagonizado por Ítalo Omegna durante una transmisión del programa de streaming La Cofradía.

En el registro, Ítalo participó de una conversación donde se realizaron comentarios sobre la actriz y su vida sentimental, situación que provocó una ola de críticas en redes sociales.

Junto a este registro, también se viralizó otra cuestionada grabación en una celebración junto a integrantes del programa de streaming en la que emitió comentarios sobre abuso sexual contra niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En el video entregaron regalos a uno de ellos con “bromas” de dicho carácter.

El extracto se difundió ampliamente en plataformas digitales y generó cuestionamientos contra el exasesor libertario, especialmente por no frenar las alusiones realizadas durante la transmisión.