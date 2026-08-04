La Cámara Alta revisará este martes el informe de la comisión mixta que busca destrabar uno de los puntos más controvertidos del proyecto. El gobierno llega con apoyos reforzados, aunque aún enfrenta algunas condiciones para asegurar su aprobación.

El Senado votará este martes el informe de la comisión mixta de la megarreforma, en una sesión fijada para las 16:00 horas.

La instancia busca resolver uno de los principales nudos del proyecto: La compensación a los municipios por la exención de contribuciones para mayores de 65 años.

De cara a la votación, el gobierno sumó apoyos importantes. El senador Rojo Edwards anunció que respaldará la propuesta, mientras que la UDI confirmó que toda su bancada votará a favor del mecanismo acordado.





Además, los senadores Enrique van Rysselberghe y Vanessa Kaiser comprometieron su asistencia a la sesión.

Pese a ello, no todos los votos están completamente asegurados. El senador Matías Walker señaló que apoyará la iniciativa si existe un compromiso formal para la reconstrucción de la Región de Coquimbo.

En paralelo, desde el Ejecutivo descartaron presentar un veto presidencial si la compensación municipal es rechazada, aunque advirtió que insistirá con la medida en futuros proyectos de ley.

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