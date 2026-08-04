Denuncian desaparición de pareja en Cajón del Maipo: Fueron a hacer trekking y se perdió su rastro

Información preliminar indica que llegaron a la casa de un familiar y, posteriormente, habrían pedido a un vecino que los trasladaran hasta algún punto para iniciar una caminata.

Una intensa búsqueda se desarrolla este martes para dar con la ubicación de una pareja que el domingo salió desde La Reina hasta el Cajón del Maipo y que hasta hoy se desconoce su paradero.

Se trata de Laura González y Christopher Díaz, quienes están siendo buscados en el sector del Canelo Alto, en San José del Maipo, lugar donde se encuentran sus familiares junto con la fundación Río Montaña.

De acuerdo con información preliminar, ambos comenzaron su trayecto en la estación Plaza Egaña y bajaron en la estación Las Mercedes, para luego subir a un bus en dirección al sector del Canelo.

La familia de Christopher es de San José de Maipo y, una vez en la localidad, habrían pedido a un vecino que los trasladara hasta un punto en específico para emprender una caminata recreativa.

La búsqueda se concentra en un sector conocido como Los Pozones, que es una zona que podría ser de conocimiento de esta pareja o al menos del joven y también de su familia.

Los cercanos de Laura y Christpoher aseguran que sus teléfonos están apagados desde el domingo y, por lo mismo, anoche realizaron una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros.

Quienes tengan antecedentes que puedan contribuir a la búsqueda pueden comunicarse a los siguientes números: