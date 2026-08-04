Megarreforma entra en su votación final: Senado define compensación a municipios por exención de contribuciones

Este martes y a partir de las 16:00 horas los senadores deberán resolver el informe de la Comisión Mixta sobre la compensación que recibirán los municipios, donde los alcaldes están divididos.

Este martes, la Megarreforma impulsada por el gobierno vivirá una jornada clave, donde el Senado votará una última indicación enfocada en la compensación a los municipios por la excepción al pago de contribuciones para mayores de 65 años.

Cabe señalar que esta medida ha generado un amplio debate, donde algunos alcaldes, como Tomás Vodanovic de Maipú, mostró su disconformidad señalando que “vecinos de Maipú y el resto de Chile, con sus impuestos, deberán financiar los presupuestos estratosféricos de comunas de mayores ingresos”.

Para aprobar el informe, el Ejecutivo requiere 26 votos favorables. En este caso no basta con obtener mayoría entre los parlamentarios presentes, ya que la Constitución exige un quórum específico.

Uno de los votos que puede definir la votación es el del senador Matías Walker, quien exige que el Ejecutivo comprometa por escrito recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo, afectada por el reciente sistema frontal.

“Si se garantizan los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo, yo voto a favor del trámite final”, afirmó a La Tercera.

Por esta razón, a partir de las 16:00 horas, los senadores deberán resolver el informe de la Comisión Mixta sobre la compensación que recibirán los municipios.

De aprobarse, el proyecto quedará en condiciones de avanzar hacia su promulgación como ley, aunque el gobierno prepara observaciones presidenciales contra disposiciones que fueron incorporadas por el Congreso y que Hacienda considera perjudiciales.





Los modelos que dividen a los alcaldes

Desde el gobierno impulsan que las 345 municipalidades mantengan los ingresos propios y aquellos que reciben mediante el Fondo Común Municipal. Se asegura que la compensación cubrirá el 100% de la merma asociada a la exención. Más de 160 autoridades comunales apoyan esta opción.

Mientras que otros 104 alcaldes, todos de oposición e independientes, proponen un modelo diferente. Piden que los US$200 millones comprometidos para la compensación ingresen íntegramente al Fondo Común Municipal y sean distribuidos de acuerdo con las necesidades y condiciones financieras de cada comuna.