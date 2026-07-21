“Manga de cobardes y sinvergüenzas”: Diputada Veloso arremete contra ministro Quiroz y pdte. Kast en debate por megarreforma

La parlamentaria generó uno de los momentos más tensos en la jornada de tercer trámite constitucional del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Este martes se votó el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno en la Cámara de Diputadas y Diputados, la cual despachó el proyecto a ley con solo un artículo que pasará a comisión mixta.

Durante el debate por la iniciativa, la diputada independiente del Frente Amplio Consuelo Veloso encaró directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien se encontraba presente en la Sala.

“No sé cómo pueden decir que es un buen economista cuando no sabe sumar bien (…) Qué puedo decirle que no le haya dicho, además de que es un sinvergüenza, que fue parte de las colusiones que le metieron la mano en el bolsillo a la gente “, expresó la parlamentaria.

Así, se generó uno de los momentos más tensos de la jornada que se extendió por más de cuatro horas, cuando Consuelo Veloso apuntó también al jefe de Gobierno.

“Yo quiero hablar de algo más importante, del presidente José Antonio Kast, porque él deliberadamente, tras recibir la confianza de las chilenas y chilenos, nombró a esa persona colaborado de las colusiones”, arremetió.





De este modo, recordó también el paso del mandatario por el Congreso: “Un diputado que fue muy mediocre y que se negó a bajarse el sueldo, ojo. No solo rechazó la rebaja de los sueldos, sino que llegó al Gobierno y le subió el sueldo a todos los asesores”.

“Yo me pregunto: ¿le habrán pagado a alguien en la tramitación de esta reforma? Porque es evidente que le rebajan los impuestos a los superricos de una manera brutal (…) no sabemos, me gustaría saberlo. Mañana llegamos todos con el resumen de nuestras cuentas. Ah, verdad que la derecha rechazó levantar el secreto bancario, el que nada hace nada teme”, agregó la diputada.

Finalmente, Consuelo Veloso se dirigió a la ciudadanía: “Yo le digo a mi gente que el voto no es un cheque en blanco. Estos sinvergüenzas ya hicieron lo que tenían que hacer. El pueblo de Chile pasará hambre el próximo año y los años venideros. Con el dolor de mi alma se los aseguro”.