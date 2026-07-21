Con bebé de dos meses y un adulto mayor: La dramática evacuación de familia en Salamanca en medio del sistema frontal

En el registro se aprecia como el padre de familia primero cruza con su bebé y luego con el adulto mayor en medio del agua en el sector rural de la comuna.

Debido al temporal que azota a varias regiones del país, una familia tuvo que evacuar por sus propios medios desde Tambo Oriente, un sector rural de la comuna de Salamanca en la región de Coquimbo.

En el registro se aprecia como el padre de familia primero cruza con su bebé de solo dos meses y luego con un adulto mayor en medio del agua que en un momento le llegaba hasta cerca de las rodillas.





“Quedamos aislados, sin luz y agua, nadie fue capaz de venir acá, mi pareja va a quedar solo acá”, dijo la mujer afectada.