Megarreforma será ley: Cámara de Diputadas y Diputados despacha Plan de Reconstrucción Nacional

Solo un artículo del proyecto impulsado por el Gobierno pasará a comisión mixta para su debate.

En su tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno este martes, tras aprobarse 27 de las 28 votaciones de la iniciativa.

De este modo, la mayoría de la megarreforma avanza para convertirse en ley, con la excepción de solo un artículo que pasará a comisión mixta.





Diputados despachan megarreforma del Gobierno

Los parlamentarios aprobaron el “corazón” de la reforma: la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría desde el actual 27% al 23%, la excención de IVA a viviendas nuevas y las restricciones a nuevas instituciones de educación superior para ingresar a la gratuidad.

En tanto, el artículo referido a las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones se revisará en una comisión mixta, por no alcanzar el quórum de 78 votos a favor.

Además, la Cámara rechazó la indicación sobre la Sala Cuna Universal, por lo que quedó definitivamente fuera del proyecto.

⭕️ La Cámara envía a Comisión Mixta el proyecto para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, tras rechazar cambios hechos por el Senado sobre compensación a los municipios por pérdida de contribuciones. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 21, 2026

En representación del Gobierno del presidente José Antonio Kast, en la Sala estuvo presente el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.