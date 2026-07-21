VIDEO | Sistema frontal arrastra toneladas de basura y escombros hasta playa de La Serena

La crecida del cauce generó que una gran cantidad de residuos, ramas, escombros y sedimentos llegaran hasta la costa.

Tras el paso del sistema frontal en la región de Coquimbo, una de las imágenes que más llamó la atención se registró en la desembocadura del río Elqui, en La Serena.

La crecida del cauce arrastró una gran cantidad de residuos, ramas, escombros y sedimentos desde sectores interiores hasta la costa, dejando extensas acumulaciones de basura sobre la playa.

La situación podría prolongarse durante los próximos días debido al aviso de marejadas vigente en la zona, ya que el movimiento del mar podría devolver parte de los desechos a la orilla, complicando las labores de limpieza.