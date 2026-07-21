Aluviones y casas al borde del derrumbe: Los impactantes registros que deja el sistema frontal por el norte

Videos capturados por testigos muestran la magnitud del histórico y a la vez devastador frente de mal tiempo que afecta con especial fuerza a las regiones de Atacama y Coquimbo.

Diversos videos publicados en redes sociales y enviados por cazanoticias a CHV Noticias muestran la magnitud del devastador tren de sistema frontales que desde la semana afectan con especial fuerza a la zona norte del país.

Aluviones, desbordes de ríos, casas al borde del derrumbe en el borde costero y autos enterrados en la nieve son solo parte de los acontecimientos que han ocurrido las últimas horas en comunas como Vallenar, Guanaqueros y Alto del Carmen.

Los últimos registros del sistema frontal

Los siguientes registros audiovisuales fueron capturados las últimas horas, es decir, corresponden a este martes 21 de julio.

Ruta 5 Norte interrumpida en tramo Vallenar – Caldera

El kilómetro 667 de la Ruta 5 Norte permanece interrumpido por un gran caudal de agua.

Casas a punto de caer en Guanaqueros

Casas construidas en la orilla del borde costero de Guanaqueros, antes de llegar a Morrillos, se encuentran al borde del derrumbe producto del paso del sistema frontal.

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Autos enterrados en la nieve en Portillo

Un video muestra a una importante cantidad de autos enterrados bajo los 370 centímetros de nieve que se han acumulado en el centro de ski Portillo, a más de 4.000 metros de altura.

Situación actual en SkiPortillo 2800’msnm❄️🥶

370 cm acumulados hasta hoy

Impresionante la cantidad de nieve en alta cordillera

A 4 mil metros 456 cm ❄️@Sepulinares @RedGeoChile pic.twitter.com/wL8TlrXLDn — CataDeLosCerros🏔 (@_catalinacm) July 20, 2026

Nieve en Alto del Carmen

En medio de la emergencia que vive Alto del Carmen, la comuna precordillerana de la región de Atacama registró la caída de nieve en horas de esta mañana.

Espuma blanca aparece en playas de Huasco

Un impresionante registro muestra la aparición del fenómeno de espuma marina en las playas de Huasco, en la región de Atacama.

Aluvión en quebrada de Islón

Panorama actual de la quebrada de Islón, en la comuna de La Serena, tras las intensas lluvias que afectaron a la zona durante las últimas horas.

Activación de quebrada de Hacienda Atacama

Extrema preocupación se vive en la comuna de Freirina, en la región de Atacama, por la activación de la quebrada Hacienda Atacama.

Faro en La Serena tras las lluvias

Una panorámica vista aérea del borde costero de La Serena muestra el estado en que quedaron los alrededores del emblemático faro tras las lluvias.