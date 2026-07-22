Hermana de Naya Fácil protagonizó tensa discusión en Coquimbo: Le pidieron dejar sus donativos en centro de acopio

“Jamás he dejado nada en centro de acopio, jamás; si yo tengo que llegar a la punta del cerro, llego a la punta del cerro”, sostuvo la influencer.

Naya Fácil y su hermana Sigrid protagonizaron un tenso momento mientras entregaban ayuda en Coquimbo, tras los daños que generó el sistema frontal.

De acuerdo al testimonio de la influencer, una mujer le habría solicitado a Sigrid que los donativos que llevaban quedaran en su centro de acopio para posteriormente distribuirlos, lo que no fue accedido por Naya y sus cercanos.





¿Qué pasó con Naya Fácil y su hermana?

Naya llegó con un camión cargado con mesas plegables, agua, toallas húmedas y pañales, entre otros artículos.

Mientras descargaban el camión, se acercó una mujer a Sigrid y le dijo: “Sé todo lo que está pasando; nosotros como delegación estamos entregando”.

La situación quedó grabada en video y, tras enumerar todas las zonas donde estaban brindando ayuda, la mujer comentó: “Yo les pido si nos pueden ayudar; estamos haciendo el centro de acopio”.

En ese momento, Sigrid la interrumpe y le dice: “No, centro de acopio no, nosotros vamos a entregar ahí al terreno y ya nos dijeron. Centro de acopio no”.

“Amiga, nosotros estamos haciendo entrega para todas las personas”, insistió la mujer, a lo que la hermana de Naya respondió: “Claro, pero son sus entregas; nosotros es aparte, lo de nosotros es independiente y nosotros ya hablamos con Carabineros, ya sabemos los sectores”.

La mujer no quedó contenta con la negativa y dijo: “Te entiendo, amiga, una lástima”.

Más tarde, Naya arremetió: “La gente de acá entendemos que está estresada; todos necesitan ayuda, pero claro, acaban de tratar mal a mi hermana por no dejar la ayuda en centro de acopio”.

“En los años que yo llevo dedicándome a ayudar, jamás he dejado nada en centro de acopio, jamás; si yo tengo que llegar a la punta del cerro, llego a la punta del cerro”, concluyó.

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