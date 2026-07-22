Dos buses Red protagonizaron violento choque en Maipú: Múltiples pasajeros terminaron lesionados

La colisión ocurrió la tarde de este miércoles en el corredor de micros de avenida Pajaritos, en el sector de Las Parcelas.

Un violento choque entre dos buses Red se produjo la tarde de este miércoles en la comuna de Maipú, dejando múltiples pasajeros lesionados, además de un conductor herido.

La colisión ocurrió en el corredor de micros de avenida Pajaritos, en el sector de Las Parcelas, donde llegó personal de Bomberos y Carabineros.

Además, acudieron ambulancias en las que se trasladó a las personas afectadas a distintos centros asistenciales, como la Mutual de Seguridad y la Clínica Alemana.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que sucedió el accidente , por lo que deberá ser investigado.





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