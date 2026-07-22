“Tuvimos que subir al cerro”: Evacúan en helicóptero a madre y sus dos hijos desde Las Breas

Esta familia fue trasladada al sector Alto del Carmen, donde ahora se encuentran en un albergue.

Una madre y sus dos hijos fueron evacuados desde un helicóptero privado del sector de Las Breas, región de Coquimbo.

Esta familia fue trasladada al sector Alto del Carmen, donde se encuentra un albergue. “Ahora estoy un poco más tranquila, porque cayó mucha nieve y lluvia, además bajó la quebrada y no hay muchos lugares donde uno pueda refugiarse”, indicó la madre.





“Nos tuvimos que subir al cerro, a la parte alta, ya que es el único lugar donde uno se puede refugiar”, agregó en conversación con CHV Noticias.