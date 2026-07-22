Auto queda volcado tras fuerte choque en Maipú: Conductor habría sufrido un problema de salud
El conductor del auto habría presentado problemas del salud y terminó prediendo el control de su vehículo, impactando directo con un van pasajeros.
Un auto quedó volcado tras un choque en la intersección de Avenida Los Pajaritos con Vespucio, en la comuna de Maipú.
El accidente fue protagonizado por un vehículo sedán y una van de transporte frente al centro comercial Arauco Expres.
Según información preliminar, el conductor del auto habría presentado un problema de salud mientras conducía, por lo que perdió el control y terminó chocando al otro automóvil.
El sujeto fue trasladado hasta un recinto médico para controlar su estado de salud, quien estaría fuera de riesgo.