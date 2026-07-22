OS7 destapa bodegas de droga en pleno Santiago: Uno se hacía pasar por local de artículos de aseo

Funcionarios del GOPE, del OS-7 y de la sección canina de la institución policial habrían desbaratado una organización delictual que almacenaba drogas en estos supuestos locales comerciales.

Un amplio contingente de la sección OS-7 y del GOPE de Carabineros llegó en horas de esta mañana para allanar 3 locales comerciales que funcionarían como punto de almacenaje de drogas en la comuna de Santiago.

El procedimiento, en concreto, se desarrolla a esta hora en Avenida Matta con Aldunate, intersección donde docenas de funcionarios ingresaron a estos tres inmubles, uno de ellos que tenía como fachada la “venta de artículos de aseo”.

La sección canina de la institución policial también se encuentra inspeccionando el lugar. Aunque hay personas detenidas y que fueron trasladadas hasta una comisaría, Carabineros aún no ha informado cuántos son o qué sustancias se hallaron en el lugar.