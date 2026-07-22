“Que se te multiplique por mil”: El noble gesto que emocionó a Naya Fácil mientras ayuda por temporal

La influencer fue a Ovalle con ayuda para los damnificados de las lluvias y un seguidor la sorprendió con un significativo regalo como muestra de cariño.

Naya Fácil se trasladó hasta la región de Coquimbo para colaborar con los damnificados del intenso temporal que afectó a la zona centro y norte.

La influencer estuvo recorriendo diferentes sectores de Ovalle y repartió kits de artículos de limpieza y otros enseres como frazadas y abrigo para los más necesitados.

Pero al finalizar la jornada fue sorprendida por un seguidor que logró conmoverla con un noble gesto del que dejó registro en sus redes sociales.





Justo cuando estaba en un servicentro cargando su auto, se le acercó un joven con un pequeño pero simbólico regalo en retribución por toda la ayuda que había llevado a la ciudad.

Según mostró Naya Fácil en sus historias de Instagram, un seguidor le entregó una carta de parte de su familia, junto a un billete de $1.000 pesos.

“De parte de mi pequeña familia. Somos tres, pero es con cariño y amor”, le dijo el joven.

La influencer valoró el detalle y se mostró emocionada ante la muestra de cariño. “Muchas gracias, que se te multiplique por mil, amigo”, comentó.