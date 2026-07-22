Jueves 23 de julio: Gobierno anuncia suspensión de clases en dos regiones del país por sistema frontal
Ministerio de Educación extendió la suspensión de clases en los sectores más afectados por las condiciones climáticas que dejó el sistema frontal.
Debido a las consecuencias del sistema frontal que ha afectado al país con fuertes lluvias, inundaciones y cortes de conectividad, el Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este jueves 23 de julio en diversas localidades del país.
La medida rige tanto establecimientos educacionales públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.
Cabe recordar que durante esta semana se han suspendido clases a los largo del Chile producto de las condiciones climáticas que han afectado principalmente a las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
¿Dónde se suspenden las clases?
Región de Atacama
- Provincia de Huasco: Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen
- Tierra Amarilla
Región de Coquimbo
- Todas las comunas de la región
El resto de las regiones continuará con el funcionamiento de clases normales.
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