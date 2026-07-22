Auto tiene encargo por robo: Revelan nuevos antecedentes tras exitoso rescate en Cajón del Maipo

Con vida y en buenas condiciones fueron halladas las tres personas que desde la semana pasada estaban inubicables en la cordillera. Ahora, Carabineros entregó nuevos datos sobre el operativo.

Carabineros confirmó este miércoles que el vehículo con el que las personas, que estuvieron desaparecidas desde la semana pasada, llegaron hasta el Cajón del Maipo cuenta con encargo vigente por robo.

Así ratificó un funcionario de la institución policial en un punto de prensa desde la tenencia de San Gabriel, donde aseveró que sobre el automóvil pesa una denuncia por el delito antes mencionado.

“Efectivamente, ustedes cuentan con esa información, efectivamente, eso es así”, expresó a los medios de comunicación tras el rescate de Martina Núñez, Magdalena Retamal y Manuel Orellana.

Al ser consultado por detalles de esta situación, sostuvo que “eso es materia de la investigación”.

Eel uniformado reparó en que, lo fundamental de esta jornada, fue el hallazgo con vida de los tres sobrevivientes que desde la madrugada del jueves pasado permanecían inubicables.





El detalle del encargo vigente por robo

En concreto, el vehículo en cuestión de propiedad de Manuel Orellana, además de no haber contado con las condiciones adecuadas para transitar en la montaña, tenía un encargo por robo.

De acuerdo con información de La Tercera, Orellana lo compró en una automotora y luego dejó de pagar las cuotas, por lo que posteriormente fue denunciado.

Además, agregó el medio, el hombre también apodado como “El Chino” tiene antecedentes por manejar en estado de ebriedad y un robo en bien nacional de uso público.