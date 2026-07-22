“Tu pareja no va a saber”: Mujer de “El Chino” entregó detalles de su desaparición en el Cajón del Maipo

La mujer entregó la versión de Manuel Orellana tras reunirse con él posterior a su rescate en el Cajón del Maipo y explicó el vínculo que tenía con las otras mujeres desaparecidas.

La pareja de Manuel Orellana, uno de los desaparecidos que fue encontrado con vida este miércoles en el Cajón del Maipo, entregó detalles de lo ocurrido tras reencontrarse con el hombre.

La mujer conversó con CHV Noticias luego del rescate del hombre que era conocido como “El Chino”, uego de que se le perdiera el rastro la madrugada del jueves pasado tras salir en dirección a las Termas de Colina junto a dos mujeres en medio del sistema frontal.

“Siempre le pregunto, ¿para dónde vas? Solo por seguridad. El día jueves me llama mi suegra y me dice, ‘llegó la guagua’. Y yo le digo ‘no, no, tía. No ha llegado’”, comentó.





Según su relato, fue en ese momento, en que su suegra le comentó que en redes sociales habían estado subiendo historias sobre la desaparición de su pareja.

Sobre las rutinas de que mantenía “El Chino”, la mujer señaló que habitualmente “llega a la una de la mañana, pero siempre llega”, por eso ese día no recurrió de inmediato a las autoridades ya que “pensé que estaba en el sector de mi casa”.

El vínculo de “El Chino” con las dos mujeres desaparecidas

Según trascendió, Magdalena Retamal (31) y Martina Micaela Núñez Hermosilla (22), ambas parvularias, conocía hace varios años a “El Chino” y, según contó su pareja, fueron ellas quienes lo incentivaron a la salida nocturna.

“Yo hablé con él y me dijo cómo fueron las cosas de lo que pasó. Me dijo que él se la había encontrado y ellas le dijeron ‘ Chinito, vamos a carretear, si tu pareja no va a saber. Si la flaca no se va a enojar que salgas con nosotros'”, relató.

Tras esa invitación, de acuerdo al relato de la mujer, Manuel Orellana “fue al departamento con ellas a tomarse una michelada”.