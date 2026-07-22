Sismo sacudió la tarde de este miércoles al norte: Revisa el epicentro y la magnitud del temblor

Según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:34 horas y se localizó a una profundidad de 109,7 kilómetros.

Un sismo de magnitud 5,0 se registró la tarde de este miércoles 22 de julio en la Región de Antofagasta.

Según reportó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:34 horas y tuvo su epicentro a 44,63 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama.

Además, se localizó a una profundidad de 109,7 kilómetros, característica que suele asociarse a sismos intermedios en la zona norte del país.





Desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), indicaron que este sismo no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Asimismo, no han reportado daños a personas, infraestructura o alteraciones de servicios básicos producto de este movimiento telúrico.

#SenapredInforma SHOA indica por sismo, magnitud 5.0 a 47 km al SO de San Pedro de Atacama, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más información en https://t.co/Vo04utwsfH pic.twitter.com/qANaB5fEBh — SENAPRED (@Senapred) July 22, 2026