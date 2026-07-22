“Gente maldita”: El feroz descargo de Naya Fácil por lucro con agua potable en medio de la catástrofe

La influencer no escondió su indignación al conocer casos de personas que venden bidones de agua hasta por el triple de su valor original producto del devastador paso del sistema frontal.

A través de redes sociales, la influencer Naya Fácil realizó un duro descargo contra quienes han aprovechado la emergencia en la zona norte para lucrar vendiendo artículos de primera necesidad a precios exacerbados.

La creadora de contenidos fue hasta sus historias de Instagram para mostrar el caso de una internauta que, en una plataforma online de compra y venta, ofrecía un bidón de agua de 5 litros en $10 mil, cuando normalmente su valor no supera los $2 mil.

“La verdad, no entiendo el negocio, de verdad que me cuesta”, reconoció. “De verdad no entiendo cómo puede existir gente tan mala de verdad que pueda vender el agua“, expresó.

“¿Cómo por esta catástrofe pueden ver un negocio?”, preguntó, junto con añadir que “no entiendo cómo la gente puede ser así, ven un negocio al tiro en cosas de catástrofe , hay gente pasándolo mal… me cuesta entender cómo puede existir gente tan mala”.





El duro descargo de Naya Fácil

Naya ejemplificó con la plataforma Marketplace de Facebook donde, según detectó, ha anuncios con valores hasta duplicados. En ese sentido, dijo que buscaba comprar agua al mayor, aunque no a esos precios “inflados”.

“Gente mala me da mucha rabia, cómo podi ser tan malo de hacer un negocio con la desesperación ajena, el agua es vital en este momento y se ponen a venderla, gente maldita”, escribió también en un texto.

Luego, continuó: “El agua es de primera necesidad, no podís (sic) hacer un negocio con lo que está pasando“, alertó, para luego hacer un especial llamado a sus seguidores: busca donaciones de agua para luego repartirla personalmente entre los damnificados.

“Si hay alguien externo que quiera donar, con mayor razón escríbanme a mí, escríbanle a los chicos. Si alguien no lee los mensajes es porque tampoco tenemos señal en todas partes, así que por favor, queremos movernos con el tema del agua”, manifestó.