Encuentran osamentas humanas en casa de tortura de los “Mapaches” en Quinta Normal

La PDI realizó el allanamiento en una casa de Quinta Normal, la cual era utilizada por una banda criminal que es una facción del Tren de Aragua.

Este miércoles y tras un allanamiento de la Policía de Investigaciones en una casa ubicada en la comuna de Quinta Normal, se encontraron osamentas humanas.

La PDI llegó al sitio de interés, que según la investigación funcionaba como una casa de cautiverio y tortura, la cual utilizaba una facción del Tren de Aragua llamada los “Mapaches”.





Con la entrada y registro, donde además se realizan excavaciones, se encontraron osamentas humanas a solo dos metros de profundidad.

Según se informó en CHV Noticias, estos hallazgos serían de larga data, meses o hasta años.