La funcionaria que protagonizó el hecho no presentó lesiones, mientras que los tres antisociales quedaron internados con heridas de gravedad.

Una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) frustro un robo a la salida de un banco y disparó e hirió de gravedad a los tres delincuentes a las 14:00 horas de este lunes en la comuna de San Miguel.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Lazo con Gran Avenida, donde los antisociales intentaron sustraer $3 millones en efectivo a una mujer que salía de la sucursal.

Fue en eso cuando la detective, quien transitaba por el lugar fuera de horario laboral, se percató de la escena y forcejeó con los ladrones, quienes la golpearon y arrastraron en el capó de un auto.





“Una víctima que había sacado dinero desde un banco es abordada por tres sujetos que la agreden físicamente, causándole lesiones de carácter leve y sustrayéndole el dinero que tenía consigo, que eran cerca de 3 millones”, relató el fiscal José Manuel Mac-Namara.

La funcionaria, agregó, “se identifica y los imputados a bordo de este vehículo acometen contra ella con violencia, atropellándola, quedando en el capó del vehículo, sacando su arma de fuego, efectuando disparos en contra de estos sujetos”.

La acción de la policía permitió detener a cuatro sujetos, un chileno y tres extranjeros, todos menores de edad: uno de ellos quedó con lesiones graves y en riesgo vital.