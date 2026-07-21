VIDEO | “Después de tanta sequía…”: Embalse alcanzó su máxima capacidad tras intensas lluvias en Ovalle

El alcalde de Ovalle, Héctor Vega, confirmó que el embalse comenzó a verter agua hacia el río Hurtado tras alcanzar su límite de almacenamiento gracias a las lluvias.

El alcalde de Ovalle, Héctor Vega, anunció este martes que uno de los embalses principales de la comuna alcanzó su máxima capacidad producto de las precipitaciones del sistema frontal.

A través de un video en Instagram, el jefe comunal indicó que “el vertedero ya empezó a verter el agua hacia el Río Hurtado bajando el embalse”.

“Esto es algo natural, algo normal, esto es lo que tenía que ocurrir; así que las personas que se encuentran alrededor del lecho, obviamente, tienen que haber evacuado “, precisó.





Asimismo, Vega sostuvo que “el resto de las localidades aledañas al río Hurtado bajando hacia el río Limarí pueden estar tranquilas porque no hay problema de que esto se vaya a salir de control“.

En la misma publicación, la autoridad destacó la parte positiva de esta situación a pesar del intenso temporal. “¡De la catástrofe a la esperanza! Después de tanto caos y angustia por la sequía, nuestro embalse Recoleta está lleno“, indicó.

“Como ven en el video, el vertedero fluye de forma tranquila y totalmente controlada. ¡Tranquilidad para todos, no hay ningún riesgo! ​Esto no es solo agua, ¡es TRABAJO y REACTIVACIÓN para nuestra economía local!“, agregó.

Nivel de agua en todos los embalses de Coquimbo

Antes del reporte del alcalde de Ovalle, el centro científico CEAZA indicó que el total de los embalses de la región de Coquimbo creció de un 10% a un 29%.

En el caso del embalse Recoleta, ya alcanzaba un 80% de su capacidad hasta las 10:00 horas del lunes 20 de julio. A continuación, revisa cuánta agua acumula cada reservorio de la región:

Puclaro: 17% (35 Hm³)

La Laguna: 24% (9 Hm³)

Recoleta: 80% (80 Hm³)

La Paloma: 17% (125 Hm³)

Cogotí: 54% (80 Hm³)

El Bato: 64% (16, 4 Hm³)

Corrales 79% (40 Hm³)

Culimo: 77% (7 Hm³)

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Revisa las declaraciones del alcalde de Ovalle: