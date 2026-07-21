Sismo sacude a la zona sur del país: Revisa magnitud y epicentro del temblor

El movimiento telúrico se registró a las 13:21 horas en el extremo sur de Chile.

Un sismo de 4,4 sacudió a la zona sur del país, específicamente a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:21 horas de este martes 21 de julio.

El movimiento telúrico se registró a 250 kilómetro al sur de la ciudad de Puerto Williams.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 1o kilómetros.