Sismo sacude a la zona sur del país: Revisa magnitud y epicentro del temblor
El movimiento telúrico se registró a las 13:21 horas en el extremo sur de Chile.
Un sismo de 4,4 sacudió a la zona sur del país, específicamente a la región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 13:21 horas de este martes 21 de julio.
El movimiento telúrico se registró a 250 kilómetro al sur de la ciudad de Puerto Williams.
Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 1o kilómetros.
Hora Local: 2026/07/21 13:21:07, mag: 4.4, Lat: -57.18, Lon: -67.28, Prof: 10.0, Loc : 250.46 km al S de Puerto Williams
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 21, 2026