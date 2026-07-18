Sismo sacude la Antártica chilena: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró a las 15:50 horas en el extremo sur de Chile.

En la tarde de este sábado 18 de julio, un sismo de mediana intensidad se registró en la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, en la Antártica de Chile y una de las principales de toda la Antártida.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo exactamente a las 15:50 horas y alcanzó la magnitud de los 5,7 grados.

Asimismo, el detalle técnico informó que el epicentro del evento se originó a unos 443.03 kilómetros al Este de la Base Frei y con una profundidad de 30 kilómetros.