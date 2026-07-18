VIDEO | Perrito no podía subir: Graban dramático rescate de familias y mascotas atrapadas por inundación en Ovalle

En la tarde del sábado, personal de emergencia acudió hasta una casa que quedó totalmente aislada debido al desborde del río Grande que provocó severás inundaciones en la zona.

Varias personas, incluidos adultos mayores, debieron ser rescatadas por personal de Bomberos y Carabineros en el sector de Ensenada, en la ciudad de Ovalle, debido a las severas inundaciones que afectan a la región de Coquimbo.

Pese a la activación de la alerta SAE en el sector, vecinos de la localidad no pudieron evacuar a tiempo y quedaron aislados por el desborde del río Grande, cuyo cauce fue alimentado por las intensas precipitaciones registradas en la zona.





Personal de emergencia busca rescatar a 9 personas en Ovalle

De acuerdo a información entregada en Contigo en Directo, serían al menos nueve personas las que se vieron atrapadas e imposibilitadas de salir del lugar, entre las que destacan varios adultos mayores, niños, adultos y mascotas.

Debido a la emergencia, personal de Bomberos con equipos de rescate y un helicóptero de Carabineros se arrimaron hasta la zona para realizar las primeras maniobras de auxilio para los afectados.

La preocupación fue en aumento debido al alto nivel del agua y la fuerte corriente que complicaba las acciones de personal especializado, que tardó varias horas en realizar el operativo con seguridad.

De acuerdo a las proyecciones meteorológicas para los sistemas frontales que enfrenta la zona centro-norte del país, las ciudades de Ovalle y Combarbalá estarían entre las más afectadas por las precipitaciones, las que podrían alcanzar los 400 milímetros.