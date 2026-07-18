Temblor hoy 18 de julio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 18 de julio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, sábado 18 de julio en Chile Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 3.5

3.5 Hora : 02:45 horas

: 02:45 horas Epicentro : 25 km al NO de Mina Collahuasi, región de Tarapacá.

: 25 km al NO de Mina Collahuasi, región de Tarapacá. Profundidad: 119 km

Magnitud: 4.0

4.0 Hora : 02:36 horas

: 02:36 horas Epicentro : 48 km al O del Tabo, región de Valparaíso.

: 48 km al O del Tabo, región de Valparaíso. Profundidad: 36 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?