Fuerte sismo remece al centro del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El temblor se registró este martes pasadas las 21:00 horas en la región de Valparaíso.

Un fuerte sismo sacudió este martes 14 de julio a la zona centro del país, concretamente a la región de Valparaíso.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,4 y ocurrió a las 21:09 horas a 45 kilómetros al noroeste de Quintero.

Además, la mencionada entidad agregó que el temblor tuvo una profundidad fue de 30 kilómetros.