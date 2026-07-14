“Lo mejor es que…”: Cristián de la Fuente rompe el silencio sobre la demanda de divorcio culposo de Angélica Castro

“En la vida uno tiene dos opciones, o sea, las cosas que te pasan no dependen de uno”, aseguró el actor.

Este martes, el actor Cristián de la Fuente rompió el silencio y se refirió a la demanda por divorcio culposo que interpuso Angélica Castro en su contra.

Según se dio a conocer en los últimos días, Angélica estaría pidiendo una compensación de $150 millones con una pensión de alimentos para su hija Laura que asciende a $7 millones mensuales.





¿Qué dijo Cristián de la Fuente?

En conversación con el programa La Mesa Caliente de Telemundo, Cristián señaló: “Todo proceso legal tiene un tiempo y es una pena que haya periodistas que a veces filtran parte de la noticia”.

“Parte de la noticia es parte de la verdad y por eso es un proceso y yo, hasta que el proceso no termine, prefiero no hablar y no decir nada porque toda negociación lleva un tiempo”, agregó.

Asimismo, de la Fuente aseguró que “obviamente, cuando esa negociación llegue a puerto, se los voy a comunicar”.

Sumado a ello, el actor agradeció el interés de la prensa “porque yo sé que ustedes siempre se preocupan por mí”.

Sin embargo, dejó en claro que “al filtrar cositas que no son completas de toda la realidad, aparte de entorpecer, hacen daño, hablan mal de gente; la gente se mete, opina y lo mejor es que eso se lleve a cabo en un tribunal”.

Ante su respuesta, uno de los periodistas mencionó: “Son procesos difíciles, pero te ves…”, a lo que Cristián lo interrumpió y aseguró: “Llevo 4 años”.

“¿No te afecta?”, preguntó el periodista y de la Fuente concluyó: “O sea, obvio, pero en la vida uno tiene dos opciones, o sea, las cosas que te pasan no dependen de uno”.

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