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Por sistema frontal: Experto en riesgo de desastres entrega recomendaciones para afrontar la emergencia

Víctor Orellana, director de VOA Consultores y exdirector de Onemi, conversó con CHV Noticias.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

CHV Noticias conversó con Víctor Orellana, experto en gestión del riesgo de desastres, director de VOA Consultores y exdirector de lo que fue la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), ahora Senapred.

En el contexto del sistema frontal que afectará a gran parte del país con intensas precipitaciones, fuertes vientos y nevadas, además de marejadas, el profesional entregó recomendaciones para afrontar la emergencia.

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