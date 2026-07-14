Por sistema frontal: Experto en riesgo de desastres entrega recomendaciones para afrontar la emergencia

Víctor Orellana, director de VOA Consultores y exdirector de Onemi, conversó con CHV Noticias.

CHV Noticias conversó con Víctor Orellana, experto en gestión del riesgo de desastres, director de VOA Consultores y exdirector de lo que fue la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), ahora Senapred.

En el contexto del sistema frontal que afectará a gran parte del país con intensas precipitaciones, fuertes vientos y nevadas, además de marejadas, el profesional entregó recomendaciones para afrontar la emergencia.