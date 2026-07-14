Debido al sistema frontal: Estos son los 175 puntos de alto riesgo en la RM y las comunas donde se encuentran

Las autoridades están intensificando los trabajos preventivos ante riesgo de inundaciones, desbordes y activación de quebradas.

Ante la llegada de un intenso sistema frontal, municipios y equipos de emergencia intensifican los trabajos preventivos en la Región Metropolitana.

1.074.188 personas viven en zonas de la Región Metropolitana donde hay algún tipo de riesgo frente a las intensas lluvias que se están anunciando.

Mientras Senapred mantiene identificados 175 puntos críticos de muy alto riesgo, comunas como Peñalolén, Pudahuel y Maipú concentran la preocupación por el riesgo de inundaciones, desbordes y activación de quebradas.