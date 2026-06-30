“No es mi amigo”: Angélica Castro lanzó sincera opinión sobre Cristián de la Fuente y su nueva pareja

La comunicadora fue consultada sobre la actual relación de su exmarido con la ingeniera comercial Gabriela Bravo. Además, recordó la polémica infidelidad del actor en 2022.

Angélica Castro recordó la infidelidad de Cristián de la Fuente y lanzó una honesta opinión sobre la actual relación de su exmarido con la ingeniera comercial Gabriela Bravo.

“Es un dolor súper fuerte”, sinceró la comunicadora en entrevista con La Hora al ser consultada sobre las polémicas imágenes que salieron a la luz en 2022, donde aparecía el actor besando a otra mujer.

Al respecto, indicó que “lo de la exposición te repercute de una manera en que puedes irte hacia adentro, tratar de no salir”.

La animadora también reconoció que hubo intentos de retomar la relación con su exesposo. “También lo intenté, porque es una familia. Es difícil entenderlo desde afuera. Cuando son años de relación, una hija de por medio, me parece natural que se quiera regresar”, sostuvo.

Sin embargo, pese a los intentos, el quiebre fue definitivo. Actualmente, mantienen una cordialidad como padres de su única hija. “Toda la vida va a ser papá de la Laura”, expresó.





Angélica Castro y la actual relación de Cristián de la Fuente

En la misma conversación, Castro confirmó que está soltera y fue consultada por Gabriela Bravo, actual pareja de su exesposo. “Cómo no voy a saber (que tiene una pareja)”, sinceró de entrada.

“¿Por qué uno tiene que dar explicaciones? Es mi exmarido, no es mi amigo. Él es grande, haz lo que quieras con tu vida, sé feliz. Lo mismo yo “, lanzó.

Asimismo, precisó que “uno tiene que aprender a cortar lazos, seguir adelante y que cada cual pueda rehacer su vida. La única responsabilidad que una pareja amerita es un hijo”.