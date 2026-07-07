“Se quebró la paz”: Filtran que Angélica Castro habría tomado drástica decisión contra Cristián de la Fuente

La información fue dada a conocer por Cecilia Gutiérrez durante su podcast Bombastic, donde abordó el estado actual del vínculo entre ambos, a varios años del quiebre matrimonial que se produjo por una infidelidad del actor.

Cecilia Gutiérrez reveló nuevos antecedentes sobre la relación entre Angélica Castro y Cristián de la Fuente, asegurando que la comunicadora habría iniciado una demanda de divorcio culposo en contra de su expareja.

La información fue dada a conocer por Gutiérrez durante un reciente capítulo del podcast Bombastic, donde abordó el estado actual del vínculo entre ambos, a varios años del quiebre matrimonial que se produjo tras la polémica por una infidelidad protagonizada por el actor.

Según relató la periodista, aunque públicamente ambos habían mostrado una relación cordial en beneficio de su hija en común, la situación habría cambiado en los últimos meses.

Cecilia Gutiérrez entregó detalles del supuesto proceso judicial

“Hay una pareja que se separó hace tiempo de una manera muy traumática. Ellos habían hecho notar que había una relación cordial por la hija que tienen en común, pero esa buena onda se fue a las pailas, porque Angélica inició una demanda por divorcio culposo en contra de Cristián de la Fuente ”, afirmó.

La comunicadora señaló que tomó conocimiento de la acción judicial a través de personas cercanas a ambas partes, situación que incluso generó preocupación entre los equipos legales de los involucrados.

“Me contactaron los abogados de ambos porque ellos se asustaron cuando les dije que tenía lo de la demanda”, sostuvo.





Sin embargo, aclaró que no cuenta con acceso al expediente del caso. “Yo no tengo los antecedentes. Solo sabía, por cercanos a ambos, que ella interpuso la demanda porque no estaban llegando a acuerdos con los temas materiales de la separación”, explicó.

De acuerdo con la periodista, las diferencias estarían relacionadas con aspectos patrimoniales derivados del fin de una relación que se extendió por más de dos décadas. “Una pareja de tantos años, que ha cultivado ciertos bienes, es difícil, me imagino, llegar a un acuerdo y dividirse”, comentó.

“Se quebró la paz”

Pese al escenario descrito, Cecilia Gutiérrez aseguró que los abogados de ambas partes tendrían la intención de alcanzar un entendimiento que evite una mayor escalada del conflicto.

“Los abogados me dicen que la idea es llegar a un acuerdo. Pero sí, diría que por primera vez se quebró la paz que había y esa buena onda ”, indicó.

La panelista también advirtió que este tipo de procesos suele traer nuevas tensiones entre las partes involucradas. “Siempre en estos procesos salen trapitos al sol y ahí puede ponerse complicada la cosa”, concluyó.

Hasta el momento, ni Angélica Castro ni Cristián de la Fuente han confirmado la existencia de la demanda mencionada por la expanelista de Primer Plano.