VIDEO | Pesadilla en carretera: Camión volcó, chocó de frente con auto y todo fue grabado por pasajeros

Los equipos de emergencia que llegaron al lugar confirmaron que ambos conductores resultaron únicamente con heridas leves.

Un impresionante accidente de tránsito en Vietnam quedó registrado en video, país donde un camión que circulaba a exceso de velocidad perdió el control al tomar una curva cerrada y provocó un grave siniestro en la carretera.

Según se aprecia en las impactantes imágenes, el remolque invadió el carril contrario y chocó violentamente contra otro transporte de carga pesada.

En el registró también se aprecia cómo el contendor del camión en cuestión se inclinó hasta el punto de volcar, para luego embestir al otro conductor que no pudo evitar el accidente.