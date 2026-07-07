A la salida de La Moneda, la ministra Natalia Duco sostuvo que la productora a cargo del recital tendrá otra oportunidad para presentar los antecedentes requeridos por el Instituto Nacional del Deporte.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, anunció este martes un nuevo plazo para que la productora a cargo de la visita de BTS a Chile entregue los antecedentes requeridos.

“Dimos otra oportunidad a la productora para que nos presente nuevamente los documentos y estamos a la espera de que eso ocurra“, declaró a los medios de comunicación a las afueras del Palacio de La Moneda.

De esta forma, la secretaria de Estado otorgó una nueva esperanza a las Armys chilenas de ver a sus ídolos en nuestro país, luego que DG Medios vendiera las entradas sin contar con los permisos necesarios, según informó el IND.

“Si es que la productora nos presenta los nuevos antecedentes que sean compatibles con la mantención del pasto, nosotros le vamos a ceder el Coliseo del Estadio Nacional”, recalcó.





En ese sentido, Duco especificó que están a la espera de estos antecedentes “respaldados con informes técnicos” de distribución de carga, montaje de escenario, superficies que cubren el pasto y “otros términos técnicos” que revisarán “con mucha urgencia”.

“La productora no nos ha manifestado plazo, nosotros no le hemos puesto un plazo porque entendemos que es de la máxima urgencia también para ellos y estamos trabajando con mucha colaboración y disposición para que esto ocurra”, manifestó.

Los dardos de Duco a productora del concierto

La ministra Duco también confirmó que el pasado 27 de marzo sostuvo una reunión con dicha productora donde señaló que, justamente, conversaron sobre los problemas que hoy tienen en vilo a miles de fanáticas.

“Hablamos de las condiciones del escenario y que ellos iban a enviar un plan de mitigación, plan de mitigación que fue enviado con posterioridad y que fue rechazado“, informó en medio de las reacciones que los fans han expresado en las calles.

Continuó: “Ahora la oportunidad que se está dando es que manden un nuevo plan de montaje y, si es que este plan se puede aceptar y es viable con la infraestructura deportiva, va a ser aceptado y el concierto va a poder ser realizado”.

Finalmente, Duco apuntó sus dardos a DG Medios, acusando que “podrían haber presentado opciones de mitigación anteriores y no haber esperado a que se hubiese dado un oficio oficial con la respuesta negativa”.