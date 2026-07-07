Trabajó en Chile: Quién era el piloto argentino que se lanzó al vacío en medio de un vuelo

El hombre de 42 años contaba con cerca de 10 años de experiencia y se había desempeñado como piloto de transporte de línea aérea, piloto comercial de primera clase e instructor de vuelo.

Gran conmoción ha generado en Argentina el caso de Leandro Andrés Bertazzo, un instructor de vuelo que falleció tras caer al vacío de un avión durante una práctica aérea en Córdoba, el sábado pasado.

El hombre de 42 años iba a bordo de una aeronave tipo Cessna C-150, en compañía de una alumna de 22 años que poseía licencia de piloto pero requería más horas de vuelo.

Según relató Eduardo Álvarez, director de Flying Parrot Córdoba donde trabajaba el piloto, a Clarín, el instructor le indicó a la alumna que continuara con el vuelo y, segundos después, tomó una decisión inesperada.





“En un momento él le dice que mantenga el vuelo. Se saca sus auriculares, acomoda sus elementos, su celular, se saca el cinto, abre la puerta y se tira. Ella mandó un mensaje informando de la situación y procedió a ir a la pista a aterrizar”, aseguró.

¿Quién era el piloto argentino y qué vínculo tenía con Chile?

Leandro Andrés Bertazzo era un piloto e instructor de vuelo argentino de 42 años que falleció el pasado sábado, tras lanzarse del avión que comandaba.

Contaba con cerca de diez años de experiencia vinculado al vuelo y se desempeñó como piloto de transporte de línea aérea, piloto comercial de primera clase e instructor de vuelo.

A lo largo de su carrera profesional también desempeñó parte de esas funciones en Chile .

De acuerdo a lo que relató el director de Flying Parrot Córdoba, el sábado el hombre llegó a trabajar como cualquier otro día y había realizado un vuelo previo que se realizó sin inconvenientes.

“Él llegó, nos saludamos con un abrazo y un beso. Estaba todo bien. Había volado con un alumno antes“, comentó.

El caso quedó en manos de la Justicia Federal de Córdoba, quienes tendrán qué aclarar las circunstancias de la muerte de Bertazzo.