Millonario robo en óptica de Vitacura: Ladrones huyeron con botín avaluado en $600 millones

El hecho ocurrió la noche de este lunes, cuando algunos restaurantes del recinto comercial aún estaban abiertos. Los delincuentes habrían vestido prendas similares a las de los trabajadores de la tienda.

Al menos $600 millones en especies fueron robados desde una óptima ubicada al interior del centro comercial Casa Costanera, en la comuna de Vitacura.

La tienda afectada fue Sunglass Hut y, según información preliminar, los delincuentes ingresaron la noche del lunes, cuando algunos restaurantes todavía mantenían atención de público.

El robo fue descubierto durante esta mañana y, de acuerdo con los antecedentes, los antisociales estacionaron en el subterráneo y llegaron al local vistiendo ropa similar a la utilizada por los trabajadores, con el objetivo de pasar desapercibidos.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones (PDI), que se encuentra trabajando y realizando las pericias correspondientes para identificar a los responsables, quienes hasta ahora permanecen prófugos.