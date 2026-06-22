Dejan libre a conductor sorprendido a 264 km/h en Vitacura: Quedó con firma mensual y arraigo nacional

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de arresto domiciliario total presentada por la Fiscalía. Desde este último organismo calificaron la conducta como altamente riesgosa debido al tránsito habitual de la autopista, aunque descartó que se tratara de una carrera clandestina.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó este lunes la solicitud de arresto domiciliario total presentada por la Fiscalía y decretó las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional para el conductor de 38 años que fue sorprendido circulando a 264 kilómetros por hora por la autopista Costanera Norte.

El imputado fue formalizado por el delito de conducción temeraria, luego de ser detenido el domingo en el sector de Vitacura, a la altura del kilómetro 7,5 de la autopista, donde la velocidad máxima permitida es de 100 km/h.





Conductor a exceso de velocidad quedó en libertad

Durante la audiencia, la jueza Ximena Rivera Salinas rechazó la medida cautelar más gravosa solicitada por el Ministerio Público y, además, determinó la prohibición de divulgar la identidad del conductor .

En la instancia tampoco se abordó una eventual suspensión de su licencia de conducir.

Tras la audiencia, la fiscal adjunta de Flagrancia Metropolitana Oriente, Andrea Contreras Azocar, explicó que el delito imputado está contemplado en el artículo 197 de la Ley de Tránsito y que las penas asociadas van de 41 a 60 días de privación de libertad, lo que influyó en la discusión de las medidas cautelares.

📍🚨#Vitacura: Carabineros de la 32º Comisaría continúa sus fiscalizaciones, y logra la detención por conducción temeraria de un hombre que se desplazaba a 264 km/hr. En zona de 100 km/hr., poniendo en grave riesgo su vida y la de otros usuarios de las vías. #CaminoAlCentenario pic.twitter.com/RDx3E5E1wb — Carabineros Tránsito (@CarabTransito) June 21, 2026

La persecutora sostuvo que, pese a no tratarse de una carrera clandestina, la conducta desplegada por el conductor fue especialmente riesgosa debido al alto flujo vehicular que registra habitualmente la Costanera Norte.

Respecto a la licencia de conducir, Contreras precisó que la suspensión de este documento “solamente procede en los casos de manejo en estado de ebriedad”, por lo que no fue solicitada en esta causa.

Durante la jornada también se conoció que el imputado registra antecedentes por una infracción a la Ley 20.000 y una condena por conducción en estado de ebriedad . Sin embargo, esta última corresponde al año 2009 y se encuentra prescrita, por lo que el tribunal no la consideró relevante para resolver las cautelares. Del mismo modo, el antecedente relacionado con drogas no fue vinculado directamente al hecho investigado.

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.