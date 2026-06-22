Será formalizado este lunes: Hombre fue detenido tras conducir a 264 km/h en la Costanera Norte

El hombre pasó la noche detenido y será formalizado bajo el delito de conducción temeraria.

Durante la tarde de este domingo, Carabineros detuvo a un conductor que manejaba a 264 km/h en la Costanera Norte.

El hombre se trasladaba en un vehículo marca BMW en una zona donde solo se permiten 100 km/h como máximo.

Bajo el delito de conducción temeraria, el hombre será formalizado durante la jornada de este lunes.