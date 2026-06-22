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Corte total en Autopista Central por choque múltiple que involucró a tres autos y un camión

En el lugar trabajan personal de salud, bomberos y funcionarios de la autopista.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Un grave accidente se produjo en la madrugada de este lunes en la Autopista Central, específicamente en dirección al sur y a la altura de Lo Espejo kilómetro 11.

Debido al choque múltiple, que habría involucrado a por lo menos tres vehículos y un camión, se encuentran en el lugar ambulancia, bomberos y personal de la autopista.

Además, se encuentran cerradas las tres pistas y se solicita buscar vías alternativas por la alta congestión.

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