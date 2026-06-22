Corte total en Autopista Central por choque múltiple que involucró a tres autos y un camión

En el lugar trabajan personal de salud, bomberos y funcionarios de la autopista.

Un grave accidente se produjo en la madrugada de este lunes en la Autopista Central, específicamente en dirección al sur y a la altura de Lo Espejo kilómetro 11.

Debido al choque múltiple, que habría involucrado a por lo menos tres vehículos y un camión, se encuentran en el lugar ambulancia, bomberos y personal de la autopista.





Además, se encuentran cerradas las tres pistas y se solicita buscar vías alternativas por la alta congestión.