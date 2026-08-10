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VIDEOS | Así se desplomaron edificios: Aumentan a 132 los fallecidos tras terremoto 7.4 en Colombia

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Con el paso del día han surgido nuevos registros del terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia la mañana de este lunes. La cifra de víctimas fatales tras el movimiento telúrico aumentó a 132 personas. Además, múltiples edificios se desplomaron en las ciudades más afectadas, como Cali, Manizales y Pereira, y son cientos de estructuras las que sufrieron daños. Son angustiantes las imágenes que llegan a Chile desde el país sudamericano.

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