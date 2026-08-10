10/ 08/ 2026 21:54

VIDEOS | Así se desplomaron edificios: Aumentan a 132 los fallecidos tras terremoto 7.4 en Colombia

Con el paso del día han surgido nuevos registros del terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia la mañana de este lunes. La cifra de víctimas fatales tras el movimiento telúrico aumentó a 132 personas. Además, múltiples edificios se desplomaron en las ciudades más afectadas, como Cali, Manizales y Pereira, y son cientos de estructuras las que sufrieron daños. Son angustiantes las imágenes que llegan a Chile desde el país sudamericano.