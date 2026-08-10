10/ 08/ 2026 22:59

Así operaba el “psicópata del Cajón del Maipo”: Víctima de violador entregó testimonio a CHV Noticias

Un ingeniero informático atacó sexualmente al menos a 5 mujeres, a algunas las contactó por medio de una aplicación, mientras que a otras las abordó a la salida de locales nocturnos. El mismo sujeto al ser detenido se autodenominó como ‘el psicópata del Cajón del Maipo’. En Reportaje a Fondo conocimos el testimonio exclusivo de una de sus víctimas, quien dice sobrevivió después de correr, lanzarse a un barranco y luego ser encontrada por un bombero. El informe es del periodista Fabián Acevedo