10/ 08/ 2026 21:47

¿Hay una conexión sísmica entre Chile y Colombia? Académico aclaró las dudas tras terremoto 7.4

El terremoto de magnitud 7,4 que afectó a Colombia se originó por la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, un mecanismo similar al que provoca los grandes sismos en Chile, explicó Francisco Pinto, ingeniero geólogo y académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Sin embargo, el especialista descartó que exista una relación directa entre este evento y la posibilidad de un terremoto en territorio nacional.