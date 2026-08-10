Cámara de Diputados aprobó los tres vetos del gobierno por megarreforma: Discusión continuará en el Senado

Con este resultado en la Cámara Baja, el proyecto continúa avanzando hacia el cierre de su tramitación legislativa. Este martes será revisado por la Comisión de Hacienda del Senado.

El gobierno consiguió este lunes un nuevo avance para cerrar la tramitación de la denominada megarreforma, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara los vetos ingresados por el Ejecutivo para eliminar una serie de normas incorporadas durante la discusión parlamentaria.

Entre las disposiciones suprimidas se encuentran:

El denominado derecho al olvido financiero

La prohibición del anatocismo —el cobro de intereses sobre intereses—

—el cobro de intereses sobre intereses— Modificaciones relacionadas con el pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La aprobación de estas observaciones representa un triunfo legislativo para el Ejecutivo, que había cuestionado desde el inicio estas normas por sus eventuales efectos sobre el sistema financiero y el acceso al crédito.





En particular, el gobierno, junto con organismos técnicos del sector financiero, había advertido sobre los efectos que podría generar la prohibición del anatocismo y el derecho al olvido financiero.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) había planteado reparos a ambas disposiciones, mientras que el Banco Central también había alertado sobre los posibles impactos de estas modificaciones.

¿Qué viene ahora para la megarreforma?

Con la aprobación de los vetos, el proyecto continúa avanzando hacia el cierre de su tramitación legislativa.

Este martes el proyecto será revisado por la Comisión de Hacienda del Senado, mientras que para el miércoles está contemplado en el primer punto de la tabla de la Sala, instancia donde se espera que sea sometido a votación.

De concretarse ese paso, la iniciativa quedaría en condiciones de finalizar su recorrido legislativo y avanzar hacia su promulgación.





La megarreforma, denominada oficialmente Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, contempla entre sus principales medidas una reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% al 23%, además de modificaciones al sistema tributario y un mecanismo de invariabilidad tributaria para determinadas inversiones.

El proyecto fue ingresado por el Ejecutivo en abril y su tramitación ha estado marcada por una intensa disputa entre el gobierno y la oposición por las indicaciones incorporadas durante el debate parlamentario.