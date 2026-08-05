Pdte. Kast destaca aprobación de la megarreforma: “Llegó la hora de dejar de administrar la mediocridad”

En una cadena nacional realiza la noche de este miércoles, el mandatario se refirió a la ley despachada por el Senado. Junto a esto, detalló los principales puntos de la agenda de seguridad para su administración.

El presidente José Antonio Kast realizó una nueva cadena nacional en la que se refirió a la Ley de Reconstrucción Nacional despachada por el Senado el martes.

Durante su discurso, el mandatario agradeció a los parlamentarios que aprobaron la megarreforma impulsada por su gobierno y valoró el contenido del proyecto.

“Esta reforma es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años “, comenzó. “Abre una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos”.

En esa misma línea, el presidente Kast afirmó que “gracias a esta ley, que presentamos en Lirquén entre las cenizas que dejaron los incendios de Biobío, los chilenos podemos mirar con optimismo y esperanza hacia el futuro“.

“Cientos de empresarios, emprendedores e inversionistas estaban esperando el momento para volver a confiar en Chile y comprometerse con una economía más competitiva, reglas claras y regulaciones menos complejas que permitan generar empleo y valor”, agregó.

De este modo, el mandatario detalló quienes se verían beneficiados tras la aprobación de la megarreforma: “Quien madruga para trabajar desde temprano, quien arriesga sus ahorros para abrir un negocio, quien estudia de noche para salir adelante, quienes emprenden y arriesgan su patrimonio, tienen derecho a que el país no les ponga más obstáculos sino que genere más oportunidades“.

“Luego de más de 10 años de estancamiento, con un gasto estatal desbordado y una deuda pública en niveles históricos, llegó la hora de dejar de administrar la mediocridad y recuperar la grandeza de un país que volverá , con el aporte de todos, a ser un modelo para Latinoamérica y un orgullo para todos los chilenos”, sostuvo.

La agenda de seguridad que anunció el presidente Kast

Tras destacar la aprobación de la megarreforma, durante la cadena nacional, el jefe de Gobierno anunció la agenda de seguridad que impulsará su administración.

De esta manera, compartió los ejes principales de la iniciativa: prevención, recuperación del control territorial, fortalecimiento institucional y condenar sin beneficios a los detenidos.

En ese contexto, explicó que primero buscan “perseguir sin descanso” con un “despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país”.

La segunda promesa es “capturar sin excusas” a las personas migrantes en situación irregular y a los prófugos de la justicia.

En tercer lugar, el Ejecutivo planea “juzgar con todo el peso de la ley, agravado y sin atenuantes”, por ejemplo, a quien provoque barricadas o a quien “reclute a un niño para que dispare o transporte droga”.